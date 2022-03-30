Москва, 30 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Руководство России ждёт разъяснений в связи с информацией об использовании украинскими нацистами в боевых действиях автомобиля ООН с дипломатическим номером. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН ВасилийНебензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Не можем не высказать озабоченность в связи с продолжающимися случаями изъятия автомобилей с символикой ООН Вооружёнными силами Украины», — заявил Небензя.

Он добавил, что Москва ожидает ответа на запрос по автомобилю ООН с дипломатическим номером DP 210 015, который участвовал, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.