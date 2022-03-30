Сеул, , 08:20 — REGNUM В марте 2022 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 103,2 пункта, что на 0,1 пункта выше, чем в феврале текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Потребитель Иван Шилов © ИА REGNUM

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Известно, что в феврале показатель снизился на 1,3 пункта в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Эксперты отмечают, что рост индекса связан с благоприятными экономическими прогнозами на фоне ускорения темпов вакцинации населения.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.