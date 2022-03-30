Благовещенск, 30 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Приамурье зафиксировали рост цен на социально значимые продукты питания. Сахар в регионе подорожал на 36%, соль — на 7%, гречневая крупа и макароны — более, чем на 5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

(сс)ring Сахар

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«По остальным позициям социально значимых товаров повышение в пределах инфляционной составляющей. Ежедневно ведётся мониторинг цен и товарных запасов в области», — отметила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва.

Она подчеркнула, что руководство региона пытается сдержать цены — с 72 предпринимателями заключены меморандумы по ограничению торговых наценок на социально значимые продукты питания. Малый и средний бизнес поддерживают. Власти области ставят цель минимизировать последствия введения санкций и сохранить рабочие места.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в экономике Амурской области пока остаётся стабильной. Безработица остаётся на уровне прошлого года и составляет 1,2%.