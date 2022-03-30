Кызыл, , 08:18 — REGNUM В Туве 30-летнего жителя Кызыла заподозрили в причинении смерти новорожденному сыну. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла днём 25 марта.

Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения мужчина у себя в квартире держал на руках двухмесячного ребёнка. В какой-то момент потеряв бдительность он уснул, не приняв меры к обеспечению безопасности сына.

«В дальнейшем мужчина, не контролируя свои движения во сне, воспрепятствовал процессу дыхания ребенка. В результате неосторожных действий подозреваемого ребенку вследствие закрытия дыхательных путей причинена механическая асфиксия, от которой наступила его смерть», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти младенца. Кроме того, следователи намерены дать оценку действиям органов профилактики.

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