Москва, , 08:18 — REGNUM В магазинах «О'Кей», «Ашан» и «Атак» больше не будут ограничивать наценку на сахар. Соответствующее уведомление об отказе от обязательств по добровольному ограничению ретейлеры «О'Кей» и Auchan в Федеральную антимонопольную службу.

Сахар Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Ретейлеры приняли это решение для расширения предложения и устранения локальных дефицитов», — говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

В ведомстве добавили, что по остальным социально значимым товарам ограничение наценки сохраняются.

«Эта мера необходима для обеспечения наличия товаров на полке в условиях повышенного спроса. Добровольное обязательство по ограничению наценки на остальные товары Auchan сохраняет», — заявили «Газету.ру» в пресс-службе Auchan Retail.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза, стоимость свекловичного сахара в России на 23 марта составила 60,33 рубля за 1 кг. За неделю отпускная цена на сахар у производителей увеличилась на 13,2%.

Добавим, что ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара ООО «Продимекс». Компанию подозревают в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар. В случае установления вины производителю сахара грозит штраф.

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