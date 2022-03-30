Санкт-Петербург, , 08:30 — REGNUM В Петербурге проводили в последний путь клирика военного благочиния, протоиерея Олега Артемова, погибшего 24 марта при обстреле приграничного села Журавлевка Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины из реактивной системы залпового огня «Смерч».

Протоиерей Олег Артемов Pobeda.ru

Погибший на 66-м году жизни священник последние годы служил в храме великомученика Георгия Победоносца (Суворовском храме) в городе Новая Ладога Ленинградской области, пользовался любовью и уважением прихожан.

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии РПЦ, чин отпевания в Спасо-Преображенском соборе Петербурга совершил епископ Кронштадтский Назарий в сослужении председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями епископа Бронницкого Савватия, председателя епархиального «военного» отдела архимандрита Алексия (Ганьжина), духовенства военного благочиния и клира собора. Проститься с погибшим пришли родные и близкие, священнослужители епархии, а также военнослужащие.

По словам о. Савватия, Олег Артемов «в свое время возрождал казачество в Ставрополье, служил на атомных подводных лодках на Камчатке, совершил несколько походов». «Он поехал с военнослужащими в свою последнюю командировку, где подвергся обстрелу и погиб с честью, как воин Христов, за свою паству», — добавил епископ, передав от имени патриарха Кирилла соболезнования вдове, детям, внукам и духовным чадам погибшего священнослужителя.

Слова соболезнования были высказаны от военнослужащих части, где служил отец Олег Артемов. Был зачитан указ президента о награждении погибшего орденом Мужества (посмертно). Орден передали вдове. Похоронили проиерея на Серафимовском кладбище Петербурга.

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