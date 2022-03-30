Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Заявления о том, что действия России на Украине якобы способствуют созданию угрозы ядерной безопасности, являются не соответствующими действительности. Об этом 30 марта заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявление заместителя госсекретаря СШАБонни Дженкинс, его слова приводятся в телеграм-канале российской дипмиссии.

Анатолий Антонов Mil.ru

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По словам Антонова, такого рода заявления со стороны Вашингтона являются «попыткой перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки».

«В ходе специальной операции ВС РФ взяли под контроль атомные объекты (Чернобыльскую и Запорожскую АЭС) на украинской территории с целью не допустить ядерных провокаций со стороны националистических или иных террористических формирований», — указал он.

Также посол России отметил, что российские военнослужащие не вмешиваются в работу украинских АЭС, а только осуществляют их охрану.

«Функционирование действующих энергоблоков продолжается в нормальном режиме. Их безопасности ничего не угрожает, системы радиационного мониторинга полностью исправны. Возможность выброса радиоактивного материала отсутствует. Это подтверждает руководство МАГАТЭ», — добавил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе ночного обстрела города Донецкапроизошло прямое попадание артснаряда, выпущенного украинскими войсками, в девятый этаж жилого дома.