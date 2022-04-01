Майами, США, 30 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Вторая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над представителем США Дженсоном Бруксби в матче четвёртого круга турнира в Майами (США). Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:1.

CORNUT Даниил Медведев

Медведев семь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, две ошибки на подаче и 1 из 3 брейков.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.