Владимир, 30 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Власти столицы Владимирской области обратились с банкротным иском к ООО «Владимирский асфальтобетонный завод». Арбитраж региона оставил заявление без движения до 6 мая 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск администрация города Владимира подала 25 марта 2022 года, а 29 марта судья Мальцева оставила его без движения. Сумма долга, ставшая основанием для обращения в суд, пока не сообщалась.

Предприятие было учреждено в 2012 году. Возглавляет его с октября 2021 года — Фаган Бабаев, владеет активом Армида Кочарян.

По открытым данным, завод был исполнителем более 70 госконтрактов на общую сумму свыше 800 млн рублей. Среди заказчиков отметились в том числе и управление ЖКХ города Владимира.

В базе «Контур. фокус» относительно предприятия имеется отметка, что за 2020 год им получен чистый убыток в размере 25,1 млн рублей, а собственный капитал имеет отрицательное значение — 44,2 млн рублей.