Луганск, , 08:13 — REGNUM В результате ракетного удара по Луганскую пострадавших не зафиксировано. Об этом 30 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В представительстве рассказали, что в результате обстрела Луганска ракетой «Точка У» пострадавших жителей не зафиксировано. Также нет новых повреждений в городской застройке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 5:25 с украинских позиций в Северодонецке по Луганску выпустили «Точку-У».