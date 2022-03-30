Движение на первой линии метро Петербурга остановлено из-за бесхозной вещи
Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Движение поездов на первой (красной) линии Петербургского метрополитена утром 30 марта временно остановлено «из-за обнаружения бесхозного предмета». Об этом ИА REGNUM сообщили очевидцы, находящиеся на севере этой линии.
ИА REGNUM
Скопление пассажиров на станции «Лесная»
Именно такая причина была названа в объявлении, которым пассажиров попросили покинуть вагоны на станции «Лесная». Движение здесь в сторону станции «Выборгская» остановлено.
Наблюдается скопление пассажиров на платформе, ожидающих возобновления движения. Официальной информации о причинах задержки от метрополитена пока не поступало.