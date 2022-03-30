Донецк, , 08:12 — REGNUM Утром 30 марта киевские боевики произвели обстрел Михайловки в Донецкой Народной Республике ДНР (ДНР) из артиллерийских орудий калибра 122 мм. Об этом 30 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Уточняется, что обстрел Михайловки со стороны ВСУ был зафиксировано в 07:20 и в ходе не по нанесённому пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прошедшей ночью и утром вооружённые формирования Украиныобстреляли Донецк несколько раз.