Донецк, 30 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Утром 30 марта киевские боевики произвели обстрел Михайловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерийских орудий калибра 122 мм. Об этом 30 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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Уточняется, что обстрел Михайловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:20 и в ходе него по нанесённому пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прошедшей ночью и утром вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк несколько раз.