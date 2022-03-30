Благовещенск, 30 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Ситуация в экономике Амурской области пока остаётся стабильной. Об отсутствии проблем в ряде отраслей заявила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM Трудоустройство

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Доходы в бюджет Приамурья поступают по плану, все платежи исполняются, кредиты выплачиваются своевременно. Все строительные проекты реализуются без отстаиваний. Уровень безработицы остаётся на уровне прошлого года и составляет 1,2%.

«На сегодня никаких рисков по высвобождению наши предприятия не заявляют», — отметила Оксана Кушенёва.

В регионе сформирован перечень системообразующих предприятий, в него вошли 64 объекта. Идёт работа по импортозамещению.

Как сообщало ИА REGNUM, управление занятости населения Амурской области готово к ухудшению ситуации в сфере трудоустройства жителей региона. На стабилизацию обстановки готовы потратить более 158 млн рублей.