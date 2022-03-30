Чистопольский район, Татарстан, 30 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Татарии по факту дорожно-транспортного происшествия с погибшими возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264, ч. 3 ст. 238 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Kaatjem Авария

Авария произошла 29 марта около 14:55 (мск) в Чистопольском районе. На 134-м километре автодороги «Казань — Оренбург» Lada Largus попала в ДТП с грузовиком Iveco, выехав на встречную полосу. После этого легковушка загорелась. В результате ДТП погиб водитель и его пять пассажиров. Еще один пассажир от удара машины был выброшен. Его с различными травмами доставили в районную больницу.

Установлено, что водитель легкового автомобиля оказывал платные услуги по перевозке пассажиров, которые не отвечали требованиям безопасности.

ИА REGNUM напоминает, грузовик Iveco «Почты России» столкнулся с легковушкой «Лада Ларгус».

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