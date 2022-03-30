Вашингтон, 30 марта 2022, 08:10 — REGNUM Российская сторона призывает Соединенные Штаты и их партнёров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.
В посольстве выразили слова поддержки коллегам, «столкнувшимся с недружественными действиями западных государств».
В российской дипмиссии призвали Вашингтона и их партнёров «отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, так необходимой в условиях международной напряжённости».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Нидерландов, Бельгии, Чехии и еще ряда стран приняли решение выслать российских дипломатов. Нед Прайс заявил, что Вашингтон приветствует высылку российских дипломатов.
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