Вашингтон, 30 марта, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Российская сторона призывает Соединенные Штаты и их партнёров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В посольстве выразили слова поддержки коллегам, «столкнувшимся с недружественными действиями западных государств».

«Приветствие же (официальным представителем Госдепа США) НедомПрайсом решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем», — говорится телеграм-канале посольства.

В российской дипмиссии призвали Вашингтона и их партнёров «отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, так необходимой в условиях международной напряжённости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Нидерландов, Бельгии, Чехии и еще ряда стран приняли решение выслать российских дипломатов. Нед Прайс заявил, что Вашингтон приветствует высылку российских дипломатов.

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