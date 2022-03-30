Сеул, , 08:10 — REGNUM Минобороны Южной Кореи провело испытания первого космического снаряда на твёрдом топливе собственной разработки. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Снаряд (сс) geralt

пресс-служба министерства национальной обороны Южной Кореи «Научно-исследовательский центр обороны 30 марта в присутствии министра обороны и других ключевых лиц произвёл первый успешный пуск, направленный на проверку функционирования твердотопливного космического снаряда южнокорейской разработки».

В заявлении ведомства отмечается, что последние испытания по отработке отдельных систем твердотопливного двигателя были проведены в июле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея вложит в разработку высокопроизводительных ракетных двигателей на жидком топливе сумму в размере 12 млрд вон ($10 млн) к 2023 году.

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