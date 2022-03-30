Скопье, 30 марта, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 29 марта провел встречу с послом Финляндии в Северной Македонии Кимо Ландервитой. Об этом сообщается в пресс-релизе македонского правительства.

Sdsm.org.mk Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии

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Стороны обсудили украинский кризис, ситуацию с безопасностью в Европе, а также возможности двустороннего сотрудничества. В ходе встречи стороны подчеркнули важность объединения стран-членов НАТО и Евросоюза на фоне действий России на Украине.

Ковачевски поблагодарил Финляндию за поддержку евроинтеграции Северной Македонии и подчеркнул, что его страна, государство и правительство, разделяют одни и те же ценности с НАТО и ЕС. Политик отметил, что отношения между Северной Македонией и Болгарией в настоящее время развиваются «с хорошей энергией с целью решения открытых вопросов».

Стороны заверили друг друга во взаимной поддержке.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, что спровоцировало бурную негативную реакцию на Западе.