Омск, 30 марта 2022, 08:09 — REGNUM Закрыта ледовая переправа в Черлакском районе Омской области, сообщили ИА REGNUM 30 марта в региональном правительстве.
Ледовые переправы в регионе начали закрывать в связи с весенним потеплением и изменением структуры снега.
Закрытая в Черлакском районе ледовая переправа соединяла населённые пункты Черлак и Нововаршавка. Также понижена грузоподъёмность на ледовых дорогах в Усть-Ишимском муниципальном районе.
На сегодняшний день в Омской области функционирует восемь ледовых переправ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай закрыто движение по шести ледовым переправам в трёх районах.
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