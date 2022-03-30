Омск, 30 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Закрыта ледовая переправа в Черлакском районе Омской области, сообщили ИА REGNUM 30 марта в региональном правительстве.

52.mchs.gov.ru Ледовая переправа

Ледовые переправы в регионе начали закрывать в связи с весенним потеплением и изменением структуры снега.

Закрытая в Черлакском районе ледовая переправа соединяла населённые пункты Черлак и Нововаршавка. Также понижена грузоподъёмность на ледовых дорогах в Усть-Ишимском муниципальном районе.

На сегодняшний день в Омской области функционирует восемь ледовых переправ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай закрыто движение по шести ледовым переправам в трёх районах.

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