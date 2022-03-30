Джакарта, , 08:06 — REGNUM В полиции Индонезии заявили, что найденный возле церкви в Соло предмет не был бомбой, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Были проведены анализ и оценка, выяснилось, что объект не опаcен. Объект сделан из цемента», — заявил начальник отдела по связям с общественностью полиции Центральной Явы Икбал Алкудусси.

Похожий на бомбу объект, обнаруженный возле церкви, вызвал панику среди местных жителей.

В полиции пояснили, что местный житель, проходивший мимо церкви, увидел предмет, похожий на бомбу, в небольшой сумке для покупок. Это произошло 30 марта около 06:00 утра.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство малайзийского штата Саравак откроет сухопутную границу с индонезийской провинцией Западный Калимантан 1 апреля 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия открывает сухопутную границу с Малайзией