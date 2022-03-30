30 марта 2022 | Время чтения 3 мин

От реабилитации нацистов главные итальянские СМИ переходят к их героизации в попытках оправдать киевский режим. Простые итальянцы ужасаются этому, напоминая журналистам, что фашизм/нацизм является абсолютным злом.

Владимир Бадмаев, , 09:09 — REGNUM Вслед за одним из главарей неонацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) итальянские журналисты взялись за «отбеливание» другого украинского военного деятеля Вячеслава Аброськина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Украинский национализм

Ранее он заявил о готовности сдаться в плен ради детей в Мариуполе. Очевидно популистский пост, по всей видимости, настолько растрогал ведущего государственного телеканала Rai 3 Массимо Грамеллини, что он упомянул об этом в своём ток-шоу. В передаче отметили, что Аброськин хоть и является нацистом, однако поступок его был хорошим.

В ответ пользователи соцсетей ужасаются тому, как быстро нацизм из абсолютного зла в Италии превращается в приемлемое явление, если он служит интересам правящего класса.

«Вы романтизировали историю нацистского палача…», — заявил Джованни Б.

«Как приятно извиниться за фашизм на Rai 3 трогательной речью, основанной на украинской нацистской пропаганде. Ты полный отстой», — пишет Леонардо К.

«Отличная работа по оправданию нациста через несколько часов после появления видео, где украинцы стреляют по ногам пленных», — добавил Джузеппе И.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

«Представить нацистского преступника в качестве героя — это уникальная мысль. Грамеллини должен быть исключён из РАИ», — отметил Франческо С.

«Украинские неонацисты хорошие — читают Канта, предлагают себя в плен в обмен на освобождение детей (в соцсети пишут, что русские не дают детям убежать в безопасное место, так что можно поверить), и они могут использовать свастику, поскольку исповедуют индуизм», — иронизирует Элла Б.

Тем временем издание Corriere della Sera опубликовало новость о гибели в Мариуполе украинского спортсмена Максима Кагала, входившего в организацию «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В подзаголовок статьи автор Андреа Паскуалетто вынес слова тренера боевика о мести за его смерть.

В тексте также отмечается, что «националистический и крайне правый батальон» был введён в Донбасс в 2014 году и занимался там «военными манёврами». Комментаторы напомнили автору, что в результате этих «манёвров» был в том числе убит итальянский журналист Андреа Роккелли.

«Вы теперь рекламируете нацистов и их призывы к мести? Поздравляю, Corriere!» — отметила Паулина К.

«Этот парень был нацистом из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — беспощадных преступников, легализованных правительством для подавления мирных жителей и ответственных за убийства и пытки тысяч людей», — напомнил Алессандро Б.

«Учитывая флаг «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на заднем плане, в чём смысл статьи?» — недоумевает пользователь с ником «Альфа Омега».

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на параде в Мариуполе, 2021 (сс) Wanderer777

«Нацист позирует с «чёрным солнечным» флагом Гиммлера. То, что он чемпион по кикбоксингу, после этого становится просто деталью. Это худшие времена. Враг моего врага становится героем, несмотря ни на что. Как грустно», — написал Бруно де М.

«Одним наци-фашистом меньше. Позор Corriere della Sera за поддержку нацистских преступников, прислужников НАТО и ЕС», — возмутился Вито А.

«Они всего лишь хотели читать Канта», — заключил Пьерлучано С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее La Repubblica опубликовала интервью одного из главарей «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где тот заявил, что читает своим «коллегам» произведения философа Эммануила Канта. Это превратилось в итальянском сегменте соцсетей в своего рода мем — пользователи обсуждают «декантизацию» Украины, а распространённой шуткой стала фраза: «— Вы нацист? — Нет, я неокантианец».