Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM В Бурятии зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального опеhативного штаба, скончавшиеся были старше 65 лет.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, всего за весь период пандемии жертвами коронавируса в республике стали 2964 человека. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 134 307. За минувшие сутки выявлено 76 новых носителей.

«Выздоровели от COVID-19 — 121 790 (+1685) человек, дополнительно снято с наблюдения — 458», — отметили в оперштабе.