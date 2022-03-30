Донецк, 30 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Прошедшей ночью и утром вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк несколько раз. Об этом 30 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что за прошедшую ночь и это утро украинские формирования несколько раз обстреляли Донецк. В результате прямого попадания пострадал дом в Куйбышевском районе по проспекту Кремлёвскому, а утром в Кировском районе обстрелян многоквартирный дом по улице Пинтера, рядом сгорел автомобиль. Также пострадали дома на улице Петровского.

«Информация о жертвах обстрелов уточняется», — заявили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, из Северодонецка по Луганску украинские войска выпустили ракету «Точка-У».