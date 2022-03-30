Донецк, 30 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Жилой дом был частично разрушен в результате попадания снаряда, выпущенного со стороны украинских боевиков по городу Донецку, столице Донецкой Народной Республики. Об этом 30 марта сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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В ходе ночного обстрела города Донецка произошло прямое попадание артснаряда, выпущенного украинскими войсками, в девятый этаж жилого дома по улице Пинтера в микрорайоне Текстильщик. В результате попадания снаряда был полностью разрушен девятый этаж и частично восьмой этаж дома в первом подъезде с последующим возгоранием.

В настоящее время уточняется информация о возможных пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле города Луганска украинскими боевиками «Точкой-У».