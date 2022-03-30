Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Заявления Соединенных Штатов о том, что Россия ответственна за продовольственный кризис на Украине и в мире — это часть информационной войны. Об этом 30 марта заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов Mil.ru

«Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши Вооружённые Силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, заявление замгоссекретаря США Уэнди Шерман об ответственности руководства РФ в продовольственном кризисе на Украине и по всему миру расценивается как часть информационной войны против Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал как можно скорее выработать план действий на случай мирового продовольственного кризиса, который может начаться на фоне событий на Украине.

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