Уфа, , 08:01 — REGNUM Внепланового увеличения стоимости коммунальных услуг не будет в Башкирии. Об этом 30 марта сообщила председатель государственного комитета региона по тарифам Светлана Бурдюк на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития республики.

Счета за коммунальные услуги 34regiongaz.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Она отметила, что в первом полугодии текущего года тарифы сохранились на уровне 2021 года. При этом в конце прошлого года на федеральном уровне было принято решение о плановой индексации тарифов с 1 июля 2022 года.

Председателя госкомитета пояснила, что средний индекс за все коммунальные услуги с начала второго полугодия составит в Башкирии 4,4%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии раскритиковал чиновников из-за отключения газа в домах.