Тюмень, 30 марта, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в двух преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Цитата из к/ф «Трамвай «Желание». реж Элиа Казан. 1951. США Насилие

Следствием установлено, что вечером 9 января 2022 года 34-летний обвиняемый на лестничной площадке в одном из многоквартирных домов Тюмени, применив насилие к незнакомой девушке, совершил преступление сексуального характера. Несколькими часами позже, уже в подъезде другого дома, он пытался изнасиловать другую женщину, но его спугнули.

По фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия») и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

Проведены опознания обвиняемого потерпевшими и генетические экспертизы. Обвиняемый во время следствия признался в содеянном. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморье одноклассники насиловали шестиклассницу с сентября по декабрь 2021 года.