Белгород, , 07:55 — REGNUM После взрывов, которые ранее прогремели в селе Красный Октябрь в Белгородской области нет разрушений. Об этом 30 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Взрыв geralt

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Как отметил Гладков, произошедшее переполошило половину Белгорода и Белгородского района.

«Жертв и пострадавших среди мирного населения у нас нет. Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села у нас нет», — написал он в своем сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрывах в районе села Красный Октябрь.