Вашингтон, 30 марта, 2022, 07:54 — ИА Регнум. На 62 году жизни умер писатель, сценарист, продюсер, геймдизайнер и дизайнер настольных ролевых игр Скотт Бенни, который работал над многими известными играми компании Interplay. Об этом 30 марта сообщает журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Причиной смерти разработчика стали осложнения после пневмонии, информация об этом была опубликована на его странице в соцсети. Бенни пришёл в Interplay в 90-х годах XX века, он, в частности, продюсировал разработку игры The Lord of the Rings, а также стратегий Castles и Castles: The Northern Campaign.

Он также выступил в качестве сценариста в проектах Starfleet Academy, Judgment Rites, Star Trek: 25th Anniversary, Starfleet Command, Starfleet Command 2, Castles 2: Siege and Conquest и Fallout. Кроме того, Бенни работал над Descent, Descent to Undermountain, Stonekeep, Champions of Norrath и SimCity.

«У меня не так уж много общего с Fallout. Несколько карт, немного Хаба (Хаб — город и локация в игре Fallout — ИА REGNUM) и некоторые системные сообщения. И перк «Таинственный незнакомец», — рассказал Бенни в 2017 году, отметив, что это именно он дал собаке главного героя кличку Псина (Dogmeat).