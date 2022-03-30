Луганск, , 07:53 — REGNUM Вооружённые формирования Украины атаковали Луганск ракетой «Точка-У». Об этом 30 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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Ракету в сторону Луганска выпустили в 5:25 с украинских позиций в Северодонецке, рассказали в представительстве республики в СЦКК. О жертвах и разрушениях информации пока нет.

Как сообщало ИА, ранее украинские войска выпустили «Точку-У» по Донецку, в результате погибло более 20 мирных жителей.