Белград, 30 марта 2022, 07:54 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Викторович Лавров в интервью для сербских СМИ заявил, что Запад манипулирует Черногорией и Северной Македонией. По словам Лаврова, эти страны «зацепило» обещание о скором вступлении в Европейский союз, и они оказались вовлечены в антироссийские кампании и акции. Об этом сообщает 29 марта албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.
Северная Македонич и Черногория, по словам политика, стали инструментами западной политики, и то же самое пытаются сделать с Боснией и Герцеговиной. При этом Лавров выразил убежденность в том, что США предоставили Западные Балканы в сферу влияния ЕС, полностью удовлетворенные его антироссийским курсом.
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