Белград, 30 марта, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Викторович Лавров в интервью для сербских СМИ заявил, что Запад манипулирует Черногорией и Северной Македонией. По словам Лаврова, эти страны «зацепило» обещание о скором вступлении в Европейский союз, и они оказались вовлечены в антироссийские кампании и акции. Об этом сообщает 29 марта албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Запад пытается навязать свою линию и давит на интересы Сербии с помощью экономического давления, угроз, шантажа, ультиматумов о том, что она должна занять антироссийскую позицию в случае, если она стремится к вступлению в Европейский союз. Это недостойно. Так не следует вести себя в обществе, дома, с друзьями или на международной арене. Особенно когда все пытаются указывать всем. Президент Александр Вучич неоднократно говорил об этом. Он искренне говорит, что Сербия — маленькая страна. Но у нее есть гордость, свои интересы. Сергей Лавров

Северная Македонич и Черногория, по словам политика, стали инструментами западной политики, и то же самое пытаются сделать с Боснией и Герцеговиной. При этом Лавров выразил убежденность в том, что США предоставили Западные Балканы в сферу влияния ЕС, полностью удовлетворенные его антироссийским курсом.