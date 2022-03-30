Красноярск, , 07:53 — REGNUM В Красноярске продолжается расследование уголовного дела против 19-летней Полины Дворкиной, проникшей с ружьём в детский сад №31. Как сообщили ИА REGNUM 30 марта в ГСУ СКР по региону, суд избрал девушке меру пресечения в виде заключения под стражу.

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По данным следствия, 28 марта молодая красноярка проникла в детсад во время тихого часа «под предлогом забрать ребёнка». В группе её встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку. Женщины заметили видневшееся из-под её пальто ружье.

Одна из воспитателей попыталась забрать оружие, в этот момент произошёл выстрел в стену. Инструктор по физкультуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала до приезда правоохранителей.

Никто из детей не пострадал. У подозреваемой изъято охотничье ружьё и 39 патронов.

Установлено, что 25 марта девушка посещала детский сад под предлогом трудоустройства. Так она хотела разведать обстановку. Днём 28 марта красноярка перед посещением детсада поссорилась со своим 56-летним отцом и застрелила его из ружья.

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На допросе девушка заявила, что в детсаду собиралась убивать мальчиков. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, красноярка подозревается по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершённое общеопасным способом»), ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России.

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