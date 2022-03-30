Челябинск, 30 марта, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Металлургическом районе Челябинска будет создан скейт-парк. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Ирина Юрина ИА REGNUM Скейт-парк возле памятника Курчатову в Челябинске

Он будет открыт на территории парка Тищенко, являющегося главным местом летнего отдыха жителей района. Там также предстоит поставить детские площадки нового поколения. К подготовительным работам приступят 30 марта.

Это уже второй этап обновления парка. На него по поручению губернатора Алексея Текслера предусмотрено 100 млн рублей.