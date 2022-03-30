Чусовой, Пермский край, 30 марта 2022, 07:52 — REGNUM В Чусовском городском округе Пермского края возбудили уголовное дело по факту гибели мужчина во время лесозаготовительных работ. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По данным следствия, днем 16 марта в районе делянки на лесной дороге, 30-летнего мужчину придавило бревнами, которые трактор буксировал с делянки. Несчастный случай произошел возле деревни Косогор.
Следователи усмотрели признаки преступления по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.