Чусовой, Пермский край, 30 марта, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Чусовском городском округе Пермского края возбудили уголовное дело по факту гибели мужчина во время лесозаготовительных работ. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Duma.yar.ru Лесная делянка

По данным следствия, днем 16 марта в районе делянки на лесной дороге, 30-летнего мужчину придавило бревнами, которые трактор буксировал с делянки. Несчастный случай произошел возле деревни Косогор.

Следователи усмотрели признаки преступления по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.