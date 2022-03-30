Биробиджан, , 08:03 — REGNUM Предприятию по производству трикотажных изделий «Виктория» в Еврейской автономии помогут организовать реализацию продукции на международные торговые платформы Wildberries и Alibaba. Содействие будет оказано через центр «Мой бизнес» и региональное инвестиционное агентство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе правительства ЕАО.

Одежда (сс) Nick de Partee

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До введения санкций сшитую в автономии одежду продавали на eBay, теперь фабрика ищет новые рынки сбыта. Разрабатывается новый бренд одежды, создаётся творческий кластер. Новая линия одежды будет молодёжной, заявил управляющий ООО «Тори» Максим Сатункин. На фабрике намерены провести реновацию, проект уже готов.

«Традиции сохраняются, но пора выходить на другого покупателя. Мы нацелены на раскрутку бренда и выход на большие объёмы производства, заключение договоров с поставщиками. Мы видим в этом большой потенциал постепенного замещения импорта изделиями отечественного производства», — отметил Максим Сатункин.

Губернатор региона Ростислав Гольдштейн назвал модернизацию производства «Виктории» «новой жизнью лёгкой промышленности Еврейской автономной области».

«Открываются новые возможности развития наших производств. Сегодня нужно говорить не об импортозамещении, а о том, что наша лёгкая промышленность — и в принципе промышленность Российской Федерации — готова обеспечить людей качественной продукцией. Фабрика «Виктория» — один из таких примеров. Мы можем обеспечить жителей Дальнего Востока и центральной России высококачественными вещами!» — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках импортозамещения в ЕАО обсуждают реализацию крупного инвестпроекта по перевалке сжиженных углеводородных газов. Под предприятие уже определили участок площадью 270 га.