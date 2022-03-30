Биробиджан, 30 марта 2022, 08:03 — REGNUM Предприятию по производству трикотажных изделий «Виктория» в Еврейской автономии помогут организовать реализацию продукции на международные торговые платформы Wildberries и Alibaba. Содействие будет оказано через центр «Мой бизнес» и региональное инвестиционное агентство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе правительства ЕАО.
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До введения санкций сшитую в автономии одежду продавали на eBay, теперь фабрика ищет новые рынки сбыта. Разрабатывается новый бренд одежды, создаётся творческий кластер. Новая линия одежды будет молодёжной, заявил управляющий ООО «Тори» Максим Сатункин. На фабрике намерены провести реновацию, проект уже готов.
Губернатор региона Ростислав Гольдштейн назвал модернизацию производства «Виктории» «новой жизнью лёгкой промышленности Еврейской автономной области».
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках импортозамещения в ЕАО обсуждают реализацию крупного инвестпроекта по перевалке сжиженных углеводородных газов. Под предприятие уже определили участок площадью 270 га.