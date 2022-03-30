Веллингтон, , 07:51 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 15 918 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Из них 2691 зараженного выявили в городе Окленде, где находится самый крупный очаг распространения инфекции в стране. Еще один крупный очаг COVID-19 располагается в городе Кэнтербери, там за сутки зафиксировали 2535 инфицированных. Еще 48 заболевших выявили при въезде на новозеландскую территорию.

Отмечается, что в настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 817 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 24 переведены в палаты реанимации. Также за 29 марта на новозеландской территории скончались еще 14 пациентов с COVID-19. Уточняется, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 642 447 носителей коронавируса SARS-CoV-2.