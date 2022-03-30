Магадан, 30 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Магаданскую область продолжают прибывать беженцы с Украины — семь человек, из них двое детей, уже проходят процесс адаптации в соответствии со всеми нормами.

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"Семь человек прибыли с Украины к родным и близким. Их адаптация у нас на контроле. Двое детей уже ходят в школу и детский сад», — рассказала «Магаданской правде» зампредседателя правительства Колымы Татьяна Савченко.

Отмечается, что несколько граждан Украины, временно приехавшие на работу в Магадан ещё до начала специальной военной операции, пожелали остаться в России.

«Многие украинцы и жители Донбасса приезжали к нам на работу. Мы создадим специальную группу, если необходимо, подключим федеральные структуры и разберемся в этом вопросе. Эта ситуация, в которую попали люди, не предусматривалась, и никаких нормативных документов под нее не прописано. Но наша обязанность — решить проблему, чтобы люди не стали жертвами обстоятельств. На следующем штабе мы обсудим предложения и первые результаты», — сказал губернатор Сергей Носов.

Колыма готова принять 200 беженцев. Для их трудоустройства уже заявлены 160 вакансий на десяти предприятиях и организациях, 152 из них — в Магадане.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о предоставлении гражданам Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, находящимся на территории Российской Федерации, права на оформление временного убежища, а также на получение ими вида на жительство в Российской Федерации внес в Госдуму депутат от «Единой России» Константин Затулин.