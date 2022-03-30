Миасс, Челябинская область, 30 марта, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё один гражданин заплатит штраф за дискредитацию Российской армии. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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33-летний житель Миасса уплатит государству 40 тыс. рублей. Ранее он приехал к зданию городской администрации в машине «Газель» с тентом, и на тенте находилась агитационная дискредитирующая надпись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за аналогичное правонарушение оштрафовали жительницу Магнитогорска.