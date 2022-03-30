Пермь, 30 марта, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Пермском крае местный житель погасил долги по кредиту перед банком, чтобы снять запрет на выезд за границу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

ИА REGNUM Флаг Индии

Сумма кредиторской задолженности составила 300 тыс. рублей. У приставов находилось на исполнении производство об обращении взыскания на заложенное имущество — автомобиль.

Добровольно мужчина судебное решение не исполнял, машину от судебных приставов скрывал. В итоге транспорт был объявлен в розыск. Кроме того, судебный пристав вынес постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы России.

В скором времени пермяк сам явился в подразделение службы и попросил снять наложенный запрет. Выяснилось, что он получил выгодное предложение по работе и для этого необходимо срочно выехать в Индию. Мужчина быстро погасил долг.