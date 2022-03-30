Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Невиданный ранее дефицит продуктов питания грозит США из-за политики главы Белого дома Джозефа Байдена. Об этом 29 марта предупредил журналист интернет-издания The Daily Wire Майкл Ноулз.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Ноулз отмечает, что за 14 месяцев нахождения Байдена на посту главы государства инфляция достигла 40-летнего максимума, а цена на топливо побила исторический рекорд. По словам Ноулза, за последние два года в США стало реальностью всё то, что, казалось бы, не произойдёт никогда.

В перечень таких вещей, которые недавно казались невозможными, Ноулз включил ввод локдаунов, требование от федерального правительства носить маски, остановку экономики и дефицит продуктов питания. Ноулз добавляет, что президент США отмахивается от проблемы голода, как будто это нормально.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме не исключили возможности возрастания цен на продукты в пользу России.

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