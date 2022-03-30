Кемерово, 30 марта, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Кемеровской области навигация для маломерных судов начнётся с 27 мая. Это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Речная навигация

«Сроки начала и окончания навигации для маломерных судов на территории Кемеровской области — Кузбасса определить с 27 мая по 30 октября 2022 года», — говорится в документе.

Постановление подписано первым заместителем губернатора Кузбасса Вячеславом Телегиным.