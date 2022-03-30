Губаха, Пермский край, 30 марта, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В городе Губахе Пермского края жильцам ветхого дома по ул. Углеуральской пришлось в судебном порядке добиваться от чиновников обследования дома. чтобы признать здание аварийным. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

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По данным ведомства, объект представлял опасность не только жильцам, но и случайным прохожим, оказавшимся поблизости. Администрация отказывалась выделять деньги на обследование дома специализированной организацией, полагая, что жильцы дома должны участвовать в софинансировании процедуры.

Прокуратура поддержала требования жильцов и обратились в суд с требованием обязать чиновников выделить средства на экспертизу. Суд обязал мэрию привлечь к обследованию дома специализированную организацию.

Межведомственная комиссия по обследованию жилых помещений отчиталась о том, что здание признано аварийным и подлежащим сносу.