Нур-Султан, , 07:35 — REGNUM Не менее шести человек получили травмы различной степени тяжести из-за швального ветра в Казахстане, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Последствия шторма Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«За истекшие сутки в городах Нур-Султан, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях в результате шквального ветра произошли срывы кровель и падения деревьев, а также частичное отключение электроэнергии», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что среди пострадавших было трое детей.

Ранее в МЧС Казахстана создали штаб для ликвидации последствий стихийного бедствия. За 29 марта в ряде регионов республики эвакуировали из опасных районов 372 человека, среди них — 312 детей. Также для спасательных работ действовали 277 единиц спецтехники и 539 спасателей.