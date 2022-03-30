Владивосток, , 07:37 — REGNUM В мэрии Владивостоке с 29 марта приступил к работе исполняющий обязанности заместителя главы администрации Николай Селюк. До назначения он занимал пост замначальника управления муниципальной собственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Николай Селюк родился в 1988 году, в 2010 году окончил «Дальрыбвтуз» по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», а в 2021 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, специальность — «Государственное и муниципальное управление».

Ведёт активную общественную и политическую деятельность — с 2018 по 2021 годы был депутатом Законодательного собрания Приморья от ЛДПР, зампредседателя комитета по продовольственной политике и природопользованию.

Осенью 2021 года поступил на муниципальную службу.

Селюк будет курировать управление наружной рекламы и информации, а также управление информационно-программного обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Кикенов покидает пост министра здравоохранения Калмыкии.