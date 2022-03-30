Париж, 30 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Французская компания Renault Group изыскивает возможность освободиться от юридических обязательств перед своим российским предприятием, для чего рассматривает вариант передачи прав собственности на свою долю в «АвтоВАЗе» какому-либо российскому инвестору. Об этом со ссылкой на источники 29 марта сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

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По его данным, передать свою долю непосредственно Ростеху, являющемуся совладельцем «АвтоВАЗа», Renault Group не может в связи с введёнными против госкорпорации санкциями. В настоящее время ещё никаких решений принято не было, руководство компании рассматривает также и другие варианты.

Напомним, 23 марта французская компания Renault Group объявила о приостановке работы своего завода в Москве и намерении соблюдать все требования антироссийских санкций. В голландской компании Alliance Rostec Auto B.V., владеющей 100% российского автопроизводителя, Renault Group принадлежит 68%.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ находится в постоянном контакте с руководством российской компании «АвтоВАЗ» и группой Renault после заявления французской компании о приостановке работы своего завода в Москве.