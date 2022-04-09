В России сложилась вполне благоприятная эпидемиологическая обстановка, глобальное снижение заболеваемости произошло по всем видам ОРВИ. Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский назвал её «очень даже позитивной». По состоянию на 29 марта 2022 года за сутки в стране в связи с выздоровлением выписаны 47 229 человек, что на 32,1% больше по сравнению с 28 марта. По-прежнему вызывает беспокойство ситуация с распространением коронавируса в Китае. Новую волну пандемии связывают с проникновением в страну «Омикрона» во время проведения Олимпиады. Впервые за два года там начался самый масштабный локдаун. Версия «Омикрон» BA.2, или «Стелс-Омикрон», стала преобладающей в Соединенных Штатах. Отличительной особенностью вируса стало более тяжелое течение болезни по сравнению «Омикроном». Число тяжелобольных с COVID-19 растёт в Южной Корее. Учитывая обстановку за рубежом, медики настаивают на ревакцинации. Новые ограничительные мероприятия возможны с наступлением нового сезона ОРВИ. Подробности о том, как в России и мире противостоят коронавирусу, читайте в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Инфекционист Вознесенский допустил возврат коронавирусных ограничений

Rk.gov.ru Коронавирус

07:36 30.03.2022 Модернизирована линия по производству якутского природного противокоронавирусного препарата «Бетукладин» из ягеля и берёзовой коры. Это позволило в два раза увеличить объёмы его выпуска в марте 2022 года. Подробности в материале: В Якутии увеличили в два раза производство природного лекарства от COVID-19

07:51 30.03.2022 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 15 918 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Читайте также: В Новой Зеландии за сутки выявили почти 16 тыс. носителей SARS-CoV-2

07:59 30.03.2022 Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии новых опасных штаммов коронавируса. В России постоянно наблюдают за изменчивостью SARS-CoV-2. Ученые следят и за информацией, которая поступает из-за границы. «На сегодняшний день в мире нет новых вариантов коронавирусной инфекции, которые могли бы вызывать тревогу», — сказала Анна Попова.

08:20 30.03.2022 В марте 2022 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 103,2 пункта, что на 0,1 пункта выше, чем в феврале текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи. Подробности в материале: В Южной Корее зафиксировали рост индекса потребительских настроений

08:24 30.03.2022 За прошедшие сутки в Хакасии выявили 40 носителей коронавируса, список выздоровевших пополнился 90 фамилиями. Об этом сообщили 30 марта в правительстве республики. Подробности в материале: За сутки в Хакасии выздоровели 90 ковид-пациентов

08:25 30.03.2022 В Абхазии в течение суток 29 марта в ходе 148 исследований выявили 32 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии выявили ещё более 30 носителей коронавируса

08:27 30.03.2022 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи выявили свыше 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:28 30.03.2022 Накануне, 29 марта, в континентальной части Китая было зафиксировано 1565 новых случаев локального заражения SARS-CoV-2. В Шанхае было выявлено 326 случаев, остальные распределились по 18 административным единицам провинциального уровня.

08:30 30.03.2022 29 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от COVID-19 по стране возросло до 140 109, причем 46 иранцев погибли от болезни за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 46 человек

08:34 30.03.2022 Количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии, составило 158 830 466 человек, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии полную вакцинацию от коронавируса прошли 158 млн человек

08:43 30.03.2022 В Азербайджане медики в течение 29 марта выявили 48 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 4481 теста. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: В Азербайджане выявили за сутки почти 50 случаев заражения коронавирусом

08:43 30.03.2022 В Хакасии жертвами COVID-19 стали ещё четыре человека, сообщили 30 марта в республиканском правительстве. Подробности в материале: Еще четыре пациента с COVID-19 скончались в Хакасии

08:45 30.03.2022 На территории Республики Алтай фиксируются случаи заражения штаммом коронавируса «Стелс-Омикрон». Об этом на заседании оперштаба заявил главный санитарный врач региона Леонид Щучинов. Об этом: Власти Алтая объяснили, почему отмена масочного режима пока невозможна

09:17 30.03.2022 В Казахстане за сутки выявили 32 случая заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Казахстане за сутки выявили более 30 заражений коронавирусом

09:29 30.03.2022 Проект соглашения с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19 рассмотрит минздрав Казахстана. Об этом 30 марта сообщила журналистам заместитель главы казахского ведомства — главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова. Читайте подробнее: Казахстан рассмотрит соглашение с РФ о признании паспортов вакцинации

09:37 30.03.2022 В Ульяновской области значительно снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом: За сутки заболеваемость ковидом в Ульяновской области снизилась на 8,5%

09:38 30.03.2022 В Челябинской области от COVID-19 исцелились ещё 690 человек. Об этом 30 марта сообщает оперштаб. Об этом: В Челябинской области излечились ещё 690 ковид-пациентов

09:42 30.03.2022 Циркуляцию штамма COVID-19 «Омикрон» 2. А выявили в Якутии. Он характеризуется очень высокой контагиозностью и более тяжёлым течением. Читайте подробнее: В Якутии распространяется новый вид «Омикрона»

09:49 30.03.2022 Коронавирус, утро 30 марта (по данным Университета Хопкинса). Скончались 6 132 610 человек / выявлено 485 153 138 заражений. [[[list-0]]]

09:50 30.03.2022 Врач смотрит на результаты КТ. minzdrav.gov.ru.

09:51 30.03.2022 В Молдавии в течение последних суток в ходе 3987 исследования выявили 204 случая заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 200 носителей коронавируса

09:59 30.03.2022 В Удмуртии по состоянию на 30 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 866 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 153 263 жителя республики. За все время пандемии в республике подтвердили 163 247 случаев заражения коронавирусом, из них 174 — за минувшие сутки. Об этом: В Удмуртии выздоровели после COVID-19 ещё почти 900 человек

10:01 30.03.2022 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 30 марта прививку от коронавируса сделали 695 473 человека. Второй компонент препарата получили 550 667 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте также: Повторную прививку от коронавируса сделали более 134 тыс. жителей Удмуртии

10:11 30.03.2022 С тех пор как пандемия коронавируса прошлась ковровыми бомбардировками по уровню жизни, условиям работы и экономикам Нового Южного Уэльса и Виктории, десятки тысяч австралийцев приняли решение собраться и уехать из двух самых населенных штатов Австралии. Об этом 30 марта сообщил телеканал Nine News со ссылкой на данные из недавно представленного бюджета страны на 2022 финансовый год. Об этом: В двух крупных штатах Австралии наблюдается отток населения

10:14 30.03.2022 В Грузии в течение последних суток в ходе 24 461 исследования на SARS-CoV-2 выявили 553 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 30 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 550 носителей коронавируса

10:15 30.03.2022 В Республике Алтай за минувшие сутки после COVID-19 излечились 122 пациента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии коронавирус победили 29 569 местных жителей. Читайте подробнее: На Алтае за сутки от COVID-19 излечились 122 пациента

10:20 30.03.2022 В Севастополе ещё 37 человек с COVID-19 госпитализированы в стационары, данные за сутки опубликовал 30 марта департамент здравоохранения города. Накануне, 29 марта, сообщалось о 22 госпитализированных ковид-пациентах. Подробности в материале: В Севастополе за сутки в ковид-стационары попали 37 человек

10:25 30.03.2022 Финансовое положение трех из десяти южнокорейских компаний-экспортеров ухудшилось в 2022 году из-за пандемии коронавируса и других факторов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Федерации корейской промышленности (FKI). Читайте также: В Южной Корее назвали причины ухудшения финансового положения экспортеров

10:29 30.03.2022 В Ульяновской области план по вакцинации выполнен на 88,5%. Об этом: Прививку от ковида в Ульяновской области сделали более 700 тыс. жителей

10:30 30.03.2022 В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что правительство поставило цель привить 70% населения в апреле 2022 года, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии поставили цель привить 70% населения в апреле

10:42 30.03.2022 В Ульяновской области планируют вернуть в плановый режим работы два учреждения здравоохранения, работающие как ковидные госпитали. Об этом: В Ульяновске вернут в плановый режим работы два ковидных стационара

10:44 30.03.2022 Реабилитация после COVID-19. Александр Погожев © ИА REGNUM.

10:49 30.03.2022 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1314 человек. Об этом 30 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники. Об этом: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 32,68 млн жителей Южной Кореи

10:53 30.03.2022 В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что страна получила через двусторонние и многосторонние каналы 505 551 435 доз вакцины против коронавируса, сообщает Kompas. Читайте также: Индонезия получила от фармкомпаний 505 млн доз вакцины от коронавируса

10:55 30.03.2022 Последние месяцы передышки, когда число новых случаев коронавируса по всей Австралии неуклонно снижалось, кажется, закончились. Теперь новая волна распространения инфекции продолжает распространяться по территории всего континента. Об этом 30 марта сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Австралии продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом

10:55 30.03.2022 30 марта правительство Южной Австралии опубликовало постановление о послаблении антикоронавирусных ограничений. В том числе власти пошли на отказ от обязательной вакцинации для учителей и сотрудников транспортного сектора. Об этом сообщила радиостанция ABC. Читайте также: В Южной Австралии объявили об отказе от обязательной вакцинации

10:55 30.03.2022 В Брянской области за предыдущие сутки выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 412 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в региональном оперативном штабе. Поступили в больницы 23 человека. Читайте подробнее: В Брянской области после COVID-19 выздоровели ещё 412 пациентов

11:05 30.03.2022 В ходе 760 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 107 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 100 случаев заражения коронавирусом

11:08 30.03.2022 В Ульяновской области количество госпитализированных ковидных больных в пять раз меньше, чем проходящих лечение амбулаторно. Об этом: На амбулаторном лечении в Ульяновской области остаются 5 тыс. ковид-больных

11:19 30.03.2022 Число смертей от COVID-19 за неделю в мире выросло более чем на 40%. При этом заболеваемость упала на 14%, говорится в отчёте Всемирной организации здравоохранения. Меньше всего новых случаев коронавируса наблюдалось в Восточном Средиземноморье, в Африке и в регионе западной части Тихого океана. Всего за неделю в мире выявлено чуть менее миллиона новых заражений. Смертность выросла в двух регионах: в Америке — на 182%, в Юго-Восточной Азии — на 116%. За неделю скончались около 45 тысяч пациентов.

11:28 30.03.2022 Эпидемия коронавируса продолжает бушевать во Франции, где за последние 24 часа от COVID-19 умерли 137 человек, сообщает Le Figaro. Об этом: Во Франции за сутки выявили 217 тысяч носителей коронавируса

11:29 30.03.2022 В Новосибирской области на заседании сегодня, 30 марта, одобрены предложения о дальнейшем снятии действующих из-за коронавируса ограничительных мер. Решения приняты с учётом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, заявил первый заместитель губернатора Юрий Петухов. Читайте также: Для новосибирцев масочный режим сделали рекомендательным

11:43 30.03.2022 На Камчатке для детских лагерей смягчили коронавирусные ограничения. Одно из главных изменений — разрешили загружать учреждения отдыха на 100%. Подробности в материале: На Камчатке сняли ряд ковидных ограничений с детских лагерей

11:44 30.03.2022 В Армении за последние сутки медики провели 1998 исследований на коронавирус, из которых 14 показали положительный результат. Об этом 30 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Читайте также: В Армении выявили 14 случаев заражения коронавирусом

11:47 30.03.2022 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 30 марта, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 1046 пациентов, в том числе 38 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: Названо число находящихся в стационарах из-за COVID-19 новосибирцев

11:56 30.03.2022 В коронавирусные стационары Республики Крым за последние сутки попал 31 новый пациент, сообщили 30 марта в региональном оперативном штабе. Накануне, 29 марта, сообщалось о 36 госпитализированных пациентах. Читайте также: В Крыму за сутки госпитализирован 31 пациент с COVID-19

11:57 30.03.2022 Правительство Южной Кореи намерено провести масштабное тестирование граждан на выявление антител к коронавирусу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы переходного комитета избранного главы Южной Кореи Ан Чхоль Су. Читайте подробнее: В Южной Корее проведут крупное тестирование на антитела к коронавирусу

11:58 30.03.2022 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 30 марта, за прошедшие сутки зарегистрировано 3942 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: В Новосибирской области за сутки резко увеличилось число заболевших ОРВИ

12:26 30.03.2022 Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки, 29 марта, госпитализированы 193 человека. На ИВЛ находятся 87 человек. В городе выздоровели ещё 1157 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона человек. Выявлено 1165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В столице скончался 21 пациент, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

12:26 30.03.2022 Вакцина «Спутник-V». mil.ru.

12:28 30.03.2022 Вирусолог объяснил рост числа смертей от COVID-19 при спаде заболеваемости. В ВОЗ сообщили, что летальных исходов в мире стало больше на 40% за неделю. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал эти данные предварительными. По словам эксперта, рост смертности вызван не коронавирусом, а его последствиями. «Важно не осуществлять подмену понятий, потому что есть понятие «летальность текущая», так как пандемия не закончилась — число смертей по отношению к числу заболевших. Есть понятие «избыточной смертности» — ухудшение хронических заболеваний, в том числе вызванных ковидом. Есть понятие непосредственно появления новых совершенно заболеваний, которые ранее не возникали, тоже вызванные ковидом — так называемые постковид или лонг-ковид. Вирус способен вызывать постковидный синдром даже после лёгкого течения».

12:29 30.03.2022 По состоянию на 30 марта 2022 года в России за сутки: [[[list-1]]]

12:31 30.03.2022 За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 4299 пациентов с COVID-19, также было выявлено 20 145 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте также: В России за сутки госпитализировали 4299 пациентов с COVID-19

12:35 30.03.2022 Правящая и оппозиционные силы Южной Кореи сходятся во мнении относительно принятия второго в текущем году дополнительного бюджета, нацеленного на поддержку населения и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщает KBS. Читайте также: Политические круги Южной Кореи поддержали принятие второго допбюджета

12:40 30.03.2022 В Краснодарском крае за сутки в больницы попали ещё 130 пациентов, данные опубликованы 30 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее в больницы попали 82 человека. Подробности в материале: На Кубани за сутки госпитализировали 130 ковид-пациентов

12:41 30.03.2022 В Калужской области за минувшие сутки госпитализировали 41 ковид-пациента, сообщает федеральный штаб 30 марта. Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 84 человека. Днём ранее, 29 марта, в регионе было зарегистрировано 93 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 984 человек. Подробности в материале: В Калужской области за сутки госпитализировали 41 ковид-пациента

12:44 30.03.2022 В ковидные центры Пермского края за сутки, 29 марта, поступили 82 пациента. Это на 11 человек меньше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В настоящее время в стационарах лечение получают 660 пермяков. Из них 76 человек находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 23 пациента. Подробности в материале: В Прикамье за сутки госпитализировали 82 ковид-пациента

12:44 30.03.2022 В Томской области за прошедшие сутки выявлено 286 новых случаев заражения коронавирусом. 55 заразившихся госпитализированы в стационары. Подробности в материале: В ковид-стационары Томской области попали ещё 55 человек

12:50 30.03.2022 В Чувашии чуть подросло вновь выявленное количество случаев заражения коронавирусом. Число жертв пандемии продолжает расти. Читайте подробнее: В Чувашии вылечились от ковида более 77% пациентов

12:55 30.03.2022 В Оренбургской области за сутки госпитализированы 46 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на 21 меньше, чем днем ранее, сообщает 30 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. В стационарах находятся 378 человек. Состояние 116 человек медики оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких — 16 пациентов, еще 245 — получают кислородную поддержку. В состоянии средней тяжести пребывают 216 оренбуржцев, остальные — в удовлетворительном. Читайте также: В больницах Оренбуржья от COVID-19 лечат 378 пациентов

12:59 30.03.2022 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве стабилизировалась. Об этом свидетельствует опубликованная 30 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 1 165 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 457 случаев больше аналогичного показателя 29 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 708 человек, а днём ранее — у 703 жителей Москвы. Читайте также: В Москве растет заболеваемость COVID-19

13:01 30.03.2022 В Саратовской области за сутки выявили 445 новых случаев заражения коронавирусом. В ковид-стационары доставили 109 пациентов, выписали 781 человека. Всего по состоянию на 30 марта подтверждено 240 503 случая заражения коронавирусом, выздоровели 230 120 пациентов. С начала пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончались 5838 человек, в том числе трое — за последние сутки. Подробности в материале: В Саратовской области с COVID-19 госпитализировали за сутки 109 человек

13:04 30.03.2022 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 21 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 30 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 23. Об этом: Жертвами COVID-19 в Москве стал ещё 21 человек

13:05 30.03.2022 В Пензенской области за последние сутки выявили 283 случая заражения коронавирусом, больничный закрыли 995 пациентов. В ковид-стационары за минувший день доставили 55 носителей инфекции. По состоянию на 30 марта общее количество заражений коронавирусом в регионе составляет 178 942 случая. Выздоровели за время пандемии 165 488 пациентов, скончался 5581 человек, в том числе шестеро — за сутки. Читайте также: В Пензенской области за сутки после COVID-19 выздоровели 995 человек

13:09 30.03.2022 За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 1 157 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 30 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 543 959 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 738 666. Читайте подробнее: За сутки 1157 человек выздоровели в Москве после COVID-19

13:09 30.03.2022 В Татарии за минувший день выявили 273 новых случая заражения коронавирусом, госпитализировали 78 пациентов. По состоянию на 30 марта в республике всего зарегистрировано 136 978 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 127 553 пациента, скончались 1863 человека. За сутки больничный закрыли 685 пациентов, умерли пятеро инфицированных. Об этом: В Татарии за сутки госпитализировали 78 ковид-пациентов

13:10 30.03.2022 За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 244 носителя коронавируса, за весь период пандемии — 359 377. Об этом сообщили 30 марта в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Красноярском крае за сутки коронавирус победили 200 человек

13:10 30.03.2022 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 30 марта 2022 года выявлено 485 245 032 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 1 760 448 случаев.

13:10 30.03.2022 Вакцинация против COVID-19 в Новосибирской области. zdrav.nso.ru.

13:13 30.03.2022 В медицинские учреждения Москвы доставлены 193 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 30 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 199 человек. Читайте также: В Москве с COVID-19 госпитализированы 193 человека

13:15 30.03.2022 В Белгородской области за последние сутки госпитализировано 47 человек с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в федеральном оперативном штабе. Выписано с выздоровлением 1 268 пациентов, скончались от осложнений четыре жителя. Подробности в материале: За сутки в белгородские госпитали направлены 47 ковид-пациентов

13:16 30.03.2022 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3840 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 3840 носителей коронавируса

13:16 30.03.2022 В Ульяновской области возросло количество вновь госпитализированных в ковидные стационары и снизилось число выявленных случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Ульяновской области растёт число госпитализированных ковид-больных

13:18 30.03.2022 За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 13 человек с диагнозом COVID-19, сообщили 30 марта в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Красноярском крае скончались ещё 13 пациентов с COVID-19

13:20 30.03.2022 В Ростовской области за последние сутки выявили 857 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 1676 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 марта. Читайте также: Ещё 1,7 тыс. жителей Ростовской области победили COVID-19

13:20 30.03.2022 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 30 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 414 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 202 случая больше аналогичного показателя 29 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 212 человек, а днём ранее — у 281 жителя Подмосковья. Читайте подробнее: Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье начала расти

13:22 30.03.2022 В Воронежской области за сутки в коронавирусные стационары попали 96 пациентов, данные опубликованы 30 марта на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки число госпитализаций значительно снизилось — накануне, 29 марта, сообщалось о 133 пациентах, попавших в больницы. Об этом: В Воронежской области снизилось число госпитализаций ковид-пациентов

13:23 30.03.2022 В Ульяновской области сократилось суточное число вылечившихся от ковида и количество умерших. Читайте также: За сутки в Ульяновской области вылечились от ковида 207 человек

13:23 30.03.2022 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 11 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 30 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68. Об этом: Ещё 11 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье

13:26 30.03.2022 За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 383 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 30 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 928 622 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 959 592. Читайте подробнее: За сутки 383 человека выздоровели в Подмосковье после COVID-19

13:33 30.03.2022 В медицинские учреждения Московской области доставлены 116 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 30 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 180 человек. Подробности в материале: В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 116 человек

13:34 30.03.2022 За прошедшие сутки в Омской области госпитализировали 72 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили 30 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В Омской области за сутки госпитализировали 72 пациента с COVID-19

13:45 30.03.2022 За прошедшие сутки в Омской области скончались девять пациентов с COVID-19, сообщили 30 марта в федеральном оперштабе. Читайте подробнее: В Омской области выросло число жертв COVID-19

13:49 30.03.2022 В Югре за сутки на 30 марта госпитализировали 32 больных с COVID-19, 448 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За минувшие сутки в Югре выявлен 145 новых случаев заражения коронавирусом, на 29 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 30 марта является Нефтеюганск — 20. Об этом: В Югре за сутки госпитализировали ещё 32 пациентов с коронавирусом

13:57 30.03.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 30 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8423 человека, причём 9 из них погибли за последние сутки. Об этом: В Иркутской области скончались ещё девять пациентов с COVID-19

14:02 30.03.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 30 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 165 524 (+181 за минувшие сутки). Вместе с тем 155 331 пациент (+850 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё четыре пациента

14:08 30.03.2022 Правительство России приняло решение открыть сухопутную границу с Казахстаном с 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России. Читайте также: Россия открыла сухопутную границу для жителей Казахстана

14:14 30.03.2022 В Тюменской области за сутки зафиксировано 669 вылечившихся ковидных пациентов, 50 госпитализировано с COVID-19. Об этом 30 марта сообщает региональный оперативный штаб. За сутки на 30 марта коронавирус выявили у 306 тюменца. Это на 175 человек больше, чем днём ранее. Об этом: В Тюменской области в ковидные госпитали за сутки попали 50 человек

14:26 30.03.2022 В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 30 марта 2022 года вакцинированы 1 391 836 человек (+1461 за сутки), следует из данных оперштаба региона. Из общего числа привитых 56 792 жителя региона получили первую прививку (+110 за сутки). Подробности в материале: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты менее двух тысяч человек

14:29 30.03.2022 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 30 марта 2022 года за сутки выявлены 317 новых носителей (на 8 человек меньше, чем сутками ранее). Подробности в материале: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 13 пациентов

14:33 30.03.2022 Суточное количество госпитализаций с COVID-19 возросло в Санкт-Петербурге до 114 человек, что на 47 пациентов больше, чем было сутками ранее. Об этом 30 марта сообщили в региональном оперштабе. Читайте подробнее: За сутки в медучреждения Петербурга доставили 114 пациентов с COVID-19

14:44 30.03.2022 Франция снимет ограничения на выдачу туристических виз россиянам с 1 апреля. Теперь россиянам больше не требуется предоставлять сертификаты о вакцинации.

14:48 30.03.2022 Медик. minzdrav.gov.ru.

14:56 30.03.2022 В Волгоградской области за истекшие сутки госпитализировано 88 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 806 человек, скончались от осложнений пять жителей. Читайте подробнее: За сутки в волгоградские ковид-госпитали поступили 88 пациентов

15:10 30.03.2022 В Кемеровской области режим «Повышенная готовность», введённый ранее из-за коронавируса, продлили до конца апреля. Это следует из распоряжения, опубликованного в электронном бюллетене правительства региона. Подробности в материале: Власти Кузбасса ещё на месяц продлили режим «Повышенная готовность»

15:11 30.03.2022 В Свердловской области снизилось число госпитализированных ковид-пациентов. За прошедшие сутки, 29 марта, в COVID-центры региона поступили еще 157 человек. Днем ранее этот показатель составил 234, сообщили в оперштабе. Читайте также: На Среднем Урале госпитализированы еще 157 пациентов с COVID-19

15:14 30.03.2022 Врачи. Александр Куликов © ИА REGNUM

15:18 30.03.2022 В Рязанской области за последние сутки выписано после выздоровления 486 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в федеральном оперативном штабе. Госпитализирован с подтверждённым диагнозом 31 человек. Читайте подробнее: После COVID-19 выздоровели ещё 486 жителей Рязанской области

15:27 30.03.2022 На Среднем Урале медики и немедицинский персонал COVID-госпиталей перестали получать региональные выплаты за работу с зараженными коронавирусом. Информацию об этом подтвердили в оперштабе. Читайте подробнее: Свердловские медики перестали получать доплату за работу с ковид-пациентами

15:29 30.03.2022 В Новосибирской области на протяжении двух недель сохраняется тенденция по снижению числа пациентов с коронавирусом в стационарах, идёт активная выписка. Об этом сегодня, 30 марта, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Читайте подробнее: В Новосибирске ещё один ковид-госпиталь вернётся к обычной работе

15:43 30.03.2022 В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 30 марта за сутки госпитализировали семь человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 93 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровел за сутки 21 ямалец. Заразились коронавирусом 82 человека — на два меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых девять вахтовиков. Об этом: На Ямале за сутки госпитализировали семь человек с COVID-19

15:54 30.03.2022 В Липецкой области за последние сутки госпитализирован 31 пациент с коронавирусом. Выявлено 423 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем сутками ранее. Подтверждено восемь новых летальных случаев. Подробности в материале: В Липецкой области за сутки госпитализирован 31 ковид-пациент

15:55 30.03.2022 В Курганской области за сутки на 30 марта с коронавирусной инфекцией госпитализированы 33 человека, выписались по выздоровлении 841. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего за сутки выявлено 219 заражённых коронавирусом курганцев, на 42 человека меньше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Курганской области планомерно снижается число суточных заражений COVID-19

16:07 30.03.2022 Тюменское здравоохранение вышло в Telegram. В рамках проекта «ЗдравКонтроль» в регионе в мессенджере будут работать три чата — «Тюмень.Здоровье», «Тюменская область. Здоровье», «Тобольск.Здоровье», сообщает информационный центр правительства региона. Чаты работают в Telegram с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу. Получить ответ от сотрудников медорганизаций можно в течение двух часов. Читайте подробнее: Тюменцы могут обратиться к руководителям больниц через Telegram

16:09 30.03.2022 Во Владимирской области за последние сутки госпитализирован 31 пациент с коронавирусом. Выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом — на девять меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено четыре новых летальных случая. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки госпитализирован 31 ковид-пациент

16:24 30.03.2022 За предыдущие 24 часа в Черногории было зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерли от ковида, сообщил Институт общественного здравоохранения. Об этом: В Черногории за сутки от ковида умерли два человека

16:26 30.03.2022 В США в ближайшее время может возрасти поток нелегальных мигрантов, которые без документов пытаются пересечь американо-мексиканскую границу. Число пробравшихся в страну нелегалов может превысить рекордные показатели 2021 года в связи с планами администрации президента Джо Байдена отменить коронавирусные ограничения, в данный момент не позволяющие получать американское гражданство большинству просителей убежища, сообщает Reuters. Читайте подробнее: США готовятся к новой волне мигрантов после снятия антиковидных ограничений

16:30 30.03.2022 За прошедшие сутки в Новгородской области госпитализировали 30 человек с ковидным диагнозом, что на 21 пациента меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом 30 марта сообщили в федеральном штабе. Читайте также: В Новгородской области за сутки госпитализировали 30 человек с ковидом

16:40 30.03.2022 За минувшие сутки 17 больных пополнили медицинские учреждения Псковской области для лечения ковида и пневмонии. Об этом 30 марта сообщили в федеральном оперштабе. Этот показатель на 14 человек меньше, чем сутками ранее. Об этом: В Псковской области с COVID-19 госпитализировали еще 17 пациентов

16:43 30.03.2022 На Ямале до 1 мая 2022 года продлевается ограничение на проведение публичных массовых мероприятий. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Исключение составляют мероприятия органов госвласти, физкультурные и спортивные, департамента молодежной политики и туризма, учреждений культуры, кинотеатров и богослужений. Читайте также: На Ямале сняты антиковидные ограничения по ряду массовых мероприятий

17:02 30.03.2022 В Курской области за последние сутки госпитализированы 73 пациента с коронавирусом. Зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 17 больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено три новых летальных случая. Подробности в материале: В Курской области за сутки госпитализированы 73 ковид-пациента

17:05 30.03.2022 В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 28 пациентов с коронавирусом. Выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено два новых летальных случая. Подробности в материале: В Астраханской области за сутки госпитализированы 28 ковид-пациентов

17:09 30.03.2022 В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 29 пациентов с коронавирусом. Выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем сутками ранее. Подтверждено два новых летальных случая. Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки госпитализированы 29 ковид-пациентов

17:15 30.03.2022 Китайская вакцина Sinopharm в Перу. (сс) Ministerio de Defensa del Perú

17:23 30.03.2022 Новый субштамм ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон» вышел на первое место по масштабам распространения на территории США, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Подробности в материале: Субштамм «Омикрона» стал доминирующим в США

18:27 30.03.2022 В Тюменской области антиковидные ограничения продлены до 1 мая 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области продолжает снижаться. Однако за последнюю неделю она составила 168 на 100 000 населения — на 43% выше, чем в среднем по России. Причём показатель заболеваемости на 30 марта в 5,6 раза выше, чем в аналогичном периоде 2021 года, говорится в сообщении оперштаба. Напомним, таким образом, в регионе продолжает действовать масочный режим. Об этом: Власти Тюменской области продлили антиковидные ограничения

18:35 30.03.2022 В Пензенской области до 30 апреля включительно продлили режим повышенной готовности, введённый из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Николай Симонов. Подробности в материале: В Пензенской области ещё на месяц продлили режим повышенной готовности

18:44 30.03.2022 За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1960 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 382 522 человека на утро 30 марта. За сутки госпитализирован в ковидные стационары 101 житель области, накануне в больницы попали 140 человек. Читайте также: В Нижегородской области после COVID-19 выздоровели ещё 1960 человек

18:45 30.03.2022 Курская область получила новую партию вакцин против коронавируса — две тысячи доз «Спутника V» и 1,9 тыс. доз «Спутника Лайт». Полную вакцинацию прошли 701 тыс. 402 жителя региона, в том числе 638 подростков. Ревакцинировались 176 тыс. 952 человека. Читайте также: В Курскую область поступила новая партия вакцин от коронавируса

18:51 30.03.2022 В Марий Эл по состоянию на 30 марта выздоровели с начала пандемии 43 117 жителей республики, за последние сутки выписаны пять человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 250 случаев заражения коронавирусом, из них 13 — за последние сутки. Читайте также: В Марий Эл неделю регистрируют не больше 20 случаев COVID-19 в сутки

18:53 30.03.2022 В инфекционных стационарах Марий Эл, по данным на 30 марта, лечение получают 97 пациентов, из них у 29 человек подтверждено заражение коронавирусом. В том числе у 96 пациентов диагностирована пневмония. Из общего числа больных 84 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Подробности в материале: В Марий Эл за сутки в ковид-центры попали восемь человек

18:59 30.03.2022 В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 92 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 61 856 жителей республики. Всего в регионе подтвердили 65 158 случаев заражения коронавирусом, из них 88 — за минувшие сутки. Подробности в материале: Еще 92 человека в Мордовии выписались поcле COVID-19

19:34 30.03.2022 В Марий Эл в очередной раз продлен режим повышенной готовности, который был введен для предотвращения распространения коронавируса. Согласно изменениям, режим продлевается до 31 мая. В республике по-прежнему запрещается проведение публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Однако запрет не распространяется на подготовку и проведение торжеств в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Подробности в материале: Режим повышенной готовности в Марий Эл продлили до лета

20:48 30.03.2022 За минувшие 24 часа на территории Румынии официально зафиксировано 4276 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что вдвое превышает показатели предыдущих суток. Об этом 30 марта пишет бухарестская газета Jurnalul. Об этом: В Румынии выявлено более 4,2 тыс. новых случаев SARS-CoV-2

21:47 30.03.2022 Человек в маске. Дарья Драй © ИА REGNUM

21:55 30.03.2022 В мире за последние сутки зафиксировано 1 674 523 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 3967 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 1,6 миллиона случаев COVID-19

22:22 30.03.2022 Вакцинация в Бразилии. Источник: paho.org

23:38 30.03.2022 Президент США Джо Байден 30 марта сделал вторую бустерную прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNtech. Подробности в материале: Байден получил четвёртую дозу вакцины от COVID-19

03:00 31.03.2022 На Кубе за прошедшие сутки выявили 814 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: На Кубе выявили за сутки 814 носителей SARS-CoV-2

04:28 31.03.2022 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 320 743 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 13 млн человек

04:34 31.03.2022 В больницу Белогорска Амурской области больше не госпитализируют горожан с коронавирусом. Ковидный госпиталь закрыт из-за существенного снижения количества заболевших. Подробности в материале: В городе Приамурья закрыли госпиталь для пациентов с COVID-19

05:24 31.03.2022 Всё самое необходимое для людей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик, собрали волонтёры Амурской области. Из региона отправлен груз с гуманитарной помощью весом в 18,3 тонны. Подробности в материале: В Приамурье для жителей Донбасса собрали более 18 тонн помощи

06:47 31.03.2022 В Бурятии действие масочного режима, введённого в связи с распространением COVID-19, продлили до 30 апреля. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба правительства региона. Подробности в материале: В Бурятии из-за COVID-19 масочный режим продлили до 30 апреля

06:51 31.03.2022 В Малайзии за прошедшие сутки скончались 33 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства. Читайте подробнее: В Малайзии за сутки умерли 33 пациента с COVID-19

07:07 31.03.2022 В поликлинике. Дарья Драй © ИА REGNUM

07:20 31.03.2022 В Ульяновской области продолжилось снижение числа вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Ульяновской области нарастили число тестирований на коронавирус

07:34 31.03.2022 В США сторонники Демократической партии хотят продолжать носить маски для защиты от коронавируса, несмотря на то, что большинство американцев против этой идеи, показал опрос, проведённый Университетом Монмут. Подробности в материале: Опрос: большинство американцев устало от масок, но только не демократы

07:55 31.03.2022 В Приморье улучшается эпидобстановка по коронавирусу, в госпиталях сокращают койки, а специализированные лечебные учреждения полностью возвращаются к плановой работе. Также начинается ремонт в больницах и поликлиниках. Об этом: COVID-19 отступил — в Приморье медучреждения возвращаются к плановой работе

08:02 31.03.2022 В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 1614 пациентов. Таким, образом, всего к настоящему времени коронавирус победили 123 404 человека. Подробности в материале: В Бурятии за сутки выздоровели 1,6 тыс. ковид-пациентов

08:09 31.03.2022 В среду, 30 марта, вечером президент США Джо Байден после выступления в Белом доме по поводу пандемии COVID-19 прошел вторую ревакцинацию от коронавируса, это транслировалось американскими телеканалами. Читайте подробнее: Байден второй раз ревакцинировался от COVID-19

08:09 31.03.2022 По состоянию на 31 марта в Хакасии от COVID-19 привито 302 423 человека. Об этом сообщили в республиканском министерстве здравоохранения. Подробности в материале: В Хакасии от COVID-19 привились более 300 тысяч человек

08:19 31.03.2022 В Абхазии в течение суток 30 марта в ходе 117 исследований выявили 26 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2 Подробности в материале: В Абхазии выявили ещё более 20 носителей коронавируса

08:24 31.03.2022 Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что миллионы человек, которые в этом году хотят вернуться в родные края на праздник Курбан-байрам, должны пройти полную вакцинацию и ревакцинацию. Об этом глава индонезийского государства написал в своем аккаунте в Twitter. Подробности в материале: Глава Индонезии: путешествовать в Курбан-байрам смогут только привитые

08:29 31.03.2022 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В ВС Южной Кореи выявили свыше 3,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:31 31.03.2022 30 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 158, причем 49 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 49 человек

08:36 31.03.2022 В Азербайджане медики в течение 30 марта выявили 62 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 5122 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте подробнее: В Азербайджане выявили за сутки более 60 случаев заражения коронавирусом

08:42 31.03.2022 30 марта президент Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) Пир-Хоссейн Коливанд заявил, что Иран уже много лет принимает беженцев, причем в настоящее время в стране проживает пять миллионов афганских мигрантов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте подробнее: Иран: все иммигранты благополучно прошли вакцинацию

08:42 31.03.2022 В столице Еврейской автономии активно работают волонтёры, которые приносят лекарственные наборы горожанам с диагнозом COVID-19. Читайте подробнее: В столице Еврейской АО ковидным пациентам доставляют домой лекарства

09:07 31.03.2022 В Республике Алтай за сутки подтверждён один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число умерших с начала пандемии достигло 647 человек. Читайте подробнее: На Алтае от COVID-19 скончались 599 человек

09:08 31.03.2022 Врач в спецодежде. minzdrav29.ru.

09:09 31.03.2022 В Казахстане за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Казахстане за сутки выявили более 20 заражений коронавирусом

09:14 31.03.2022 В Удмуртии по состоянию на 31 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 950 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 154 213 жителей республики. За все время пандемии в республике подтвердили 163 418 случаев заражения коронавирусом, из них 171 — за минувшие сутки. Читайте также: За сутки в Удмуртии после COVID-19 выписались 950 человек

09:16 31.03.2022 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 31 марта прививку от коронавируса сделал 695 521 человек. Второй компонент препарата получили 551 064 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Об этом: Полный курс вакцинации от COVID-19 в Удмуртии прошли более 551 тыс. человек

09:21 31.03.2022 В Бурятии вместо полной отмены масочного режима сократили число общественных мест, где нужно обязательно носить маску. Читайте также: В Бурятии ослабили масочный режим

09:22 31.03.2022 Брюссель рассмотрит заявку Грузии о вступлении в Евросоюз в особом порядке, ускорив бюрократические процедуры. Об этом сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили пресс-службе законодательного органа. Читайте также: Заявку Грузии о вступлении в ЕС рассмотрят в особом порядке — Папуашвили

09:51 31.03.2022 В коронавирусные стационары Севастополя за сутки госпитализированы 26 пациентов, сообщили 31 марта в департаменте здравоохранения города. Накануне, 30 марта, сообщалось о 37 попавших в больницу пациентах с COVID-19. Подробности в материале: В Севастополе в ковид-стационары попали ещё 26 человек

10:07 31.03.2022 Катар остается лидером в списке стран по доле людей, сделавших достаточное число прививок для полной вакцинации.

10:12 31.03.2022 В больницах Саратовской области перераспределят медицинское оборудования, закупленное ранее для диагностики и лечения ковида. Как отметил министр здравоохранения региона Олег Костин, болезнь постепенно отступает. Большого количества оборудования, которое требовалось в «пиковые» времена, объективно уже не нужно. Читайте также: В саратовских больницах перераспределят оборудование для лечения COVID-19

10:19 31.03.2022 В Грузии в течение последних суток в ходе 23 626 исследований на SARS-CoV-2 выявили 450 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 31 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили 450 носителей коронавируса

10:33 31.03.2022 Больница г. Краснодара. minzdravkk.ru

10:40 31.03.2022 В настоящее время Квинсленд (северо-восток Австралии) переживает вторую волну обширного распространения коронавируса из-за повторного распространения на территории штата штамма «Омикрон» и его более контагиозного варианта BA.2, более известного как «Cтелс-Омикрон». Об этом 31 марта сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийском Квинсленде сообщили о второй волне «Омикрона»

10:41 31.03.2022 Профсоюзы Камчатки готовятся к проведению после двухлетнего перерыва из-за коронавирусных ограничений Первомайской демонстрации. Подробности в материале: На Камчатке после двухлетнего перерыва состоится Первомайская демонстрация

10:41 31.03.2022 В ходе 698 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 128 случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 120 случаев заражения коронавирусом

10:42 31.03.2022 По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 29 марта, всего в регионе привиты первым компонентом 690 203 человека (+1431 за двое суток), из них завершили вакцинацию — 639 606 (+1720 за двое суток). Это несколько больше, чем двумя днями ранее. Подробности в материале: В Забайкалье увеличились темпы вакцинации от COVID-19

10:50 31.03.2022 Роспотребнадзор: за последние сутки проведено 252 тысячи тестов на коронавирус.

11:00 31.03.2022 По состоянию на 31 марта 2022 года в России за сутки госпитализировали 3855 человек, что на 10,3% меньше по сравнению с 30 марта.

11:01 31.03.2022 По данным оперштаба РФ, в России 31 марта выписано в связи с выздоровлением 50 496 человек, на 1,2% меньше по сравнению с 30 марта.

11:02 31.03.2022 Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил на 31 марта 19 277 новых случаев. 345 человек умерли.

11:04 31.03.2022 В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 818 граждан. Об этом 31 марта сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Челябинской области вылечились ещё 818 ковид-пациентов

11:07 31.03.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 31 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 165 704 (+180 за минувшие сутки). Вместе с тем 156 081 пациент (+750 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Подробности в материале: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё три пациента

11:09 31.03.2022 В Москве за сутки госпитализированы 148 пациентов с коронавирусом, выявлено 1130 заболевших.

11:14 31.03.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 31 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8432 человек, причём вновь 9 из них погибли за последние сутки. Подробности в материале: В Иркутской области значительно сократилась выявляемость коронавируса

11:17 31.03.2022 Санкт-Петербург сохранил вторую позицию среди регионов России по количеству новых заболеваний COVID-19 за сутки. Об этом 31 марта сообщили в федеральном оперштабе. Северная столица уступила лидерство Москве на 199 случаев. Подробности в материале: Петербург остался вторым в России по новым случаям COVID-19 за сутки

11:21 31.03.2022 В Брянской области за минувшие сутки госпитализирован 31 новый пациент с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в региональном оперативном штабе. Зарегистрирована смерть от осложнений 14 человек. Читайте подробнее: В брянские ковид-госпитали за сутки поступил 31 новый пациент

11:21 31.03.2022 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 31 марта 2022 года выявлено 486 833 174 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 1 588 142 случая.

11:23 31.03.2022 В Мурманской области за сутки госпитализировали 9 заболевших коронавирусом, всего выявлено 40 заболевших.

11:27 31.03.2022 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1167 человек. Об этом 31 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники. Читайте также: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 32,68 млн жителей Южной Кореи

11:39 31.03.2022 В Саратовской области за сутки выявили 422 новых случая заражения коронавирусом. В ковид-стационары доставили 83 пациента, выписали 723 человека. Всего по состоянию на 31 марта подтверждено 240 925 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 230 843 пациента. С начала пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончались 5844 человека, в том числе шестеро — за последние сутки. Об этом: В Саратовской области за сутки после COVID-19 выздоровели 723 человека

11:43 31.03.2022 В Югре за сутки на 31 марта госпитализировали 17 больных с COVID-19, 401 человек выписан по выздоровлении. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За минувшие сутки в Югре выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом, на 17 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 31 марта является Ханты-Мансийск — 41. Подробности в материале: В Югре госпитализировали за сутки 17 человек с COVID-19

11:44 31.03.2022 В Пензенской области за последние сутки выявили 279 случаев заражения коронавирусом, больничный закрыли 827 пациентов. В ковид-стационары за минувший день доставили 41 носителя инфекции. По состоянию на 31 марта общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 179 221 случай. Выздоровели за время пандемии 166 315 пациентов, скончались 5585 человек, в том числе четверо — за сутки. Читайте также: Ещё 827 человек в Пензенской области выздоровели после COVID-19

11:44 31.03.2022 В Новгородской области за прошедшие сутки в стационары доставили 22 пациента с COVID-19, что на восемь человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 31 марта сообщили в федеральном оперштабе. Читайте также: В Новгородской области за сутки госпитализировали 22 пациента с ковидом

11:46 31.03.2022 В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 31 марта 2022 года вакцинированы 1 393 270 человек (+1434 за сутки), следует из данных оперштаба региона. Подробности в материале: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы менее двух тысяч человек

11:49 31.03.2022 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 31 марта 2022 года за сутки выявлены 308 новых носителей (на 9 человек меньше, чем сутками ранее). Об этом: В Алтайском крае сократилось число тяжелобольных с COVID-19

11:54 31.03.2022 В Магаданской области за сутки госпитализировали только одного пациента с коронавирусом. Причем всего в регионе выявили 19 заболевших.

11:57 31.03.2022 В Татарии за последние сутки выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом, в госпитали доставили 79 пациентов. По данным на 31 марта, в республике всего зарегистрировано 137 248 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 128 398 пациентов, скончались 1867 человек. За сутки больничный закрыли 845 пациентов, умерли четверо инфицированных. Об этом: В Татарии за сутки с COVID-19 в больницы доставили 79 человек

11:59 31.03.2022 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве незначительно снизилась. Об этом свидетельствует опубликованная 31 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 1130 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 35 случаев меньше аналогичного показателя 30 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 1165 человек, а днём ранее — у 708 жителей Москвы. Читайте подробнее: В Москве снижается заболеваемость COVID-19

12:00 31.03.2022 За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 192 случая заражения коронавирусом, госпитализированы 105 заболевших (30 марта — 93). Об этом сообщили 31 марта в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Красноярском крае за сутки выявили менее 200 носителей коронавируса 12:02 31.03.2022 За прошедшие сутки в Томской области выявлено 243 новых случая заражения коронавирусом. 56 человек госпитализированы в ковидные стационары. Об этом: В Томской области из-за COVID-19 госпитализировали ещё 56 человек

12:04 31.03.2022 В Армении за последние сутки медики провели 2024 исследования на коронавирус, из которых 21 показало положительный результат. Об этом 31 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Подробности в материале: В Армении выявили более 20 случаев заражения коронавирусом

12:05 31.03.2022 В Тюменской области за сутки зафиксировано 622 вылечившихся ковидных пациента, 47 госпитализировано с COVID-19. Об этом 31 марта сообщает региональный оперативный штаб. За сутки на 31 марта коронавирус выявили у 303 тюменцев. Это на три человека меньше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Тюменской области в больницы с COVID-19 попали ещё 47 человек

12:05 31.03.2022 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 22 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 31 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 21. Об этом: Жертвами COVID-19 в Москве стали ещё 22 человека

12:07 31.03.2022 Ещё десять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Красноярском крае. Об этом сообщили 31 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали ещё десять человек

12:10 31.03.2022 В больницы Пермского края за сутки поступили 64 пациента с коронавирусной инфекцией, что на 18 человек меньше, чем днем ранее. Об этом 31 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В настоящее время в стационарах лечение получают 667 пермяков. Из них 75 пациентов находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 23 человека. Об этом: В Прикамье за сутки госпитализировали 64 ковид-пациента

12:11 31.03.2022 В коронавирусные стационары Республики Крым за сутки доставили 25 новых пациентов, сообщили 31 марта в региональном оперативном штабе. Накануне, 30 марта, сообщалось о 31 новом госпитализированном пациенте. Читайте подробнее: В Крыму за сутки госпитализировали 25 ковид-пациентов

12:12 31.03.2022 За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 1157 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 31 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 544 974 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 739 796. Читайте также: За сутки 1015 человек выздоровели в Москве после COVID-19

12:13 31.03.2022 В Белгородской области за минувшие сутки 1730 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано три летальных исхода. На вакцинацию записался ещё 161 житель. Читайте подробнее: За сутки 1730 белгородцев выписаны после COVID-19

12:15 31.03.2022 В медицинские учреждения Москвы доставлены 148 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 31 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 193 человека. Читайте подробнее: В Москве с COVID-19 госпитализированы 148 человек

12:19 31.03.2022 В Ростовской области за последние сутки зарегистрирован 801 случай заражений коронавирусом, выписаны с выздоровлением 720 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 марта. Читайте также: В Ростовской области ещё 720 пациентов победили COVID-19

12:22 31.03.2022 За прошедшие сутки в Хакасии выявили 52 носителя коронавируса, выздоровели 93 человека, сообщили 31 марта в республиканском правительстве. Читайте также: В Хакасии коронавирус выявили ещё у 52 человек

12:25 31.03.2022 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 31 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 392 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 22 случая меньше аналогичного показателя 30 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 414 человек, а днём ранее — у 212 жителей Подмосковья. Подробности в материале: Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье снова снижается

12:27 31.03.2022 В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 31 марта за сутки госпитализировали четыре человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 83 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровелиза сутки 37 ямальцев. Заразились коронавирусом 78 человек — на четыре меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых девять вахтовиков. Подробности в материале: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 37 человек

12:28 31.03.2022 За сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 2891 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 385 413 человек на утро 31 марта. За сутки госпитализированы в ковидные стационары 122 жителя области, накануне в больницы попал 101 человек. Читайте также: Почти 3 тыс. нижегородцев выздоровели после COVID-19 за сутки

12:30 31.03.2022 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 10 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 31 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68. Читайте подробнее: Ещё 10 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье

12:35 31.03.2022 В Марий Эл по состоянию на 31 марта выздоровел с начала пандемии 43 121 житель республики, за последние сутки выписаны четыре человека. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 262 случая заражения коронавирусом, из них 12 — за последние сутки. Читайте также: В Марий Эл после COVID-19 за сутки выписались четыре человека

12:36 31.03.2022 В инфекционных стационарах Марий Эл, по данным на 30 марта, лечение получают 100 пациентов, из них у 27 человек подтверждено заражение коронавирусом. В том числе у 99 пациентов диагностирована пневмония. Подробности в материале: В инфекционных стационарах Марий Эл продолжают лечение 100 человек

12:36 31.03.2022 В Оренбургской области за сутки госпитализировали 50 пациентов с коронавирусной инфекций. Предыдущий суточный показатель превышен на четыре случая. Об этом 31 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. На сегодняшний день в стационарах лечится 381 человек. Состояние 122 оренбуржцев медики оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких находятся 11 человек, еще 234 — получают кислородную поддержку. Читайте также: В COVID-центры Оренбуржья за сутки поступили 50 пациентов

12:37 31.03.2022 В Курганской области за сутки на 31 марта с коронавирусной инфекцией госпитализирован 31 человек, выписались по выздоровлении 53. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего за сутки выявлено 142 заражённых коронавирусом курганца, на 77 человек меньше, чем днём ранее. Читайте также: В Курганской области за сутки с COVID-19 госпитализировали 31 человека

12:37 31.03.2022 За месяц в медучреждениях Приангарья сократили 2,5 тысячи ковидных коек. Сейчас развёрнуто 1414 коек в 45 медучреждениях. Об этом 31 марта информирует телеграм-канал минздрава Иркутской области. Всего в «пятую волну» коронавируса функционировала 5091 койка. Читайте также: Приангарье за месяц стабилизировало обстановку по COVID-19

12:37 31.03.2022 За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 505 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 31 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 929 127 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 959 984. Читайте подробнее: За сутки 505 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19

12:37 31.03.2022 Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили 31 марта в республиканском правительстве. Об этом: В Хакасии с начала года скончались 358 ковид-пациентов

12:39 31.03.2022 В Калужской области за минувшие сутки госпитализировали 15 ковид-пациентов, сообщает федеральный штаб 31 марта. Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 59 человек. Днём ранее, 30 марта, в регионе было зарегистрировано 84 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 101 043 человек. Подробности в материале: В Калужской области за сутки госпитализировали 15 ковид-пациентов

12:42 31.03.2022 В медицинские учреждения Московской области доставлены 184 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 31 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 116 человек. Об этом: В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 184 человека

12:43 31.03.2022 В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 37 пациентов с коронавирусом. Выявлено 394 новых случая заражения коронавирусом — на 29 меньше, чем сутками ранее. Подтверждено восемь новых летальных случаев. Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки госпитализированы 37 ковид-пациентов

12:44 31.03.2022 В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 110 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 61 966 жителей республики. Всего в регионе подтвердили 65 250 случаев заражения коронавирусом, из них 92 — за минувшие сутки. Об этом: В Мордовии выздоровели после COVID-19 за сутки 110 человек

12:46 31.03.2022 В Чувашии сохранилась тенденция снижения числа вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и сократилось суточное число летальных исходов. Об этом: В Чувашии переболели ковидом более 59,9 тыс. жителей

12:47 31.03.2022 Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 42 пациента с коронавирусом. Выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом — на девять меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено три новых летальных случая. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки госпитализированы 42 ковид-пациента

12:47 31.03.2022 В Молдавии в течение последних суток в ходе 3652 исследования выявили 296 случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили почти 300 носителей коронавируса

12:51 31.03.2022 В стационары Воронежской области госпитализированы 76 пациентов с заражением коронавирусной инфекцией, данные за сутки 31 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее число госпитализированных составило 96 человек. Читайте также: В Воронежской области в ковид-стационары попали 76 пациентов за сутки

12:51 31.03.2022 В Курской области за последние сутки госпитализированы 42 пациента с коронавирусом. Зарегистрировано 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено два новых летальных случая. Подробности в материале: В Курской области за сутки госпитализированы 42 ковид-пациента

13:00 31.03.2022 Роспотребнадзор предлагает отменить тест на коронавирус и анкету на Госуслугах для россиян, въезжающих в страну через сухопутный участок границы.

13:08 31.03.2022 Пассажиры в масках. Дарья Драй © ИА REGNUM

13:11 31.03.2022 В Рязанской области за истекшие сутки госпитализировано 35 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 399 человек, скончались от осложнений пять жителей. Подробности в материале: В рязанские ковид-стационары за сутки поступили 35 человек

13:12 31.03.2022 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за стуки выявили 3332 носителя коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 3332 носителя коронавируса

13:17 31.03.2022 На Чукотке за последние сутки выявили 5 пациентов, заболевших коронавирусом. Двое доставлены в больницу.

13:21 31.03.2022 В Ульяновской области чуть подросло суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом и снизилось количество направленных на лечение в ковидные стационары. Подробности в материале: За сутки в Ульяновской вылечились от ковида 47 человек

13:32 31.03.2022 В Ульяновской области резко увеличилось количество новых летальных исходов от ковида. Читайте подробнее: В Ульяновской области вылечились от ковида более 190 тыс. жителей

13:34 31.03.2022 В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом. Выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено два новых летальных случая. Читайте подробнее: В Астраханской области за сутки госпитализированы 17 ковид-пациентов

13:36 31.03.2022 В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 343 226 носителей коронавируса. В том числе 5002 человека за прошедшие сутки. Об этом сообщает опершаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Свердловской области вылечились более 343 тыс. носителей коронавируса

13:38 31.03.2022 В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 33 пациента с коронавирусом. Выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем сутками ранее. Подтверждено четыре новых летальных случая. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки госпитализированы 33 ковид-пациента

13:40 31.03.2022 В Еврейской АО за последние сутки госпитализированы 5 пациента с коронавирусом. Выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Трое заболевших умерли.

13:41 31.03.2022 За прошедшие сутки в Омской области выявили 169 носителей коронавируса, госпитализация потребовалась 60 заболевшим. Об этом сообщили 31 марта в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Омской области выявили 169 новых носителей коронавируса

13:41 31.03.2022 За минувшие сутки на лечение ковида в стационары Петербурга поступили 143 человека с COVID-19. Об этом 31 марта сообщили в региональном оперштабе. Это на 29 больных больше, чем сутками ранее. Читайте подробнее: В Петербурге 143 человека с ковидом поступили в стационары за сутки

13:42 31.03.2022 В Ленинградской области продолжают сворачивать койки, развернутые для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. К концу марта в стационарах их осталось всего 630. Читайте подробнее: В Ленобласти сократилось количество коек для пациентов с ковидом

13:49 31.03.2022 В Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали ещё десять человек. Об этом сообщили 31 марта в федеральном оперативном штабе. Читайте также: Ещё десять пациентов с коронавирусом скончались в Омской области

13:57 31.03.2022 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила отменить тест на COVID-19 и заполнение анкеты на портале «Госуслуги» для граждан РФ и других стран ЕАЭС при прибытии их на российскую территорию через сухопутный участок границы. Проект документа главного государственного санитарного врача РФ 31 марта опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Подробности в материале: В России могут смягчить правила пересечения сухопутных границ

13:58 31.03.2022 Министерство здравоохранения Никарагуа получило от Евросоюза и Испанского агентства по сотрудничеству материалы и медикаменты для борьбы с COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina. Подробности в материале: В Никарагуа прибыли материалы и медикаменты для борьбы с COVID-19

14:16 31.03.2022 Подготовка к выходу в красную зону. Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

14:27 31.03.2022 По данным министерства здравоохранения Франции, эпидемия продолжает бушевать в стране, где за последние сутки скончались 132 человека, сообщает Le Figaro. Подробности в материале: Во Франции за сутки выявили 169 тысяч носителей коронавируса

14:28 31.03.2022 Центр тестирования на Covid-19. Франция. (cc) Chabe01

14:39 31.03.2022 В 28 из 85 регионов РФ суточный прирост заболевших коронавирусом на 31 марта менее 100 случаев.

14:46 31.03.2022 В Ростовской области лечение от COVID-19 в стационарных условиях и амбулаторно получают менее 6 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 марта. Об этом: В Ростовской области лечение от COVID-19 получают менее 6 тыс. человек

14:55 31.03.2022 В Волгоградской области за последние сутки выписано с выздоровлением 560 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано пять летальных исходов. Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 4 912 жителей. Читайте подробнее: В Волгоградской области за сутки выписали 560 ковид-пациентов

15:13 31.03.2022 Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предлагает внести некоторые изменения в правила для возвращающихся в страну граждан России. Читайте также: Для прибывающих в Россию граждан могут отменить тест на COVID-19

15:24 31.03.2022 В Республике Карелия отмечается существенный рост числа инфицированных коронавирусом. За минувший день положительные тесты на COVID-19 получил 151 человек, в том числе 24 ребенка. Подробности в материале: В Карелии произошел существенный рост числа инфицированных коронавирусом

15:26 31.03.2022 За прошедшие сутки в медицинские учреждения Псковской области госпитализированы 28 человек с COVID-19, что на 11 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 31 марта сообщили в федеральном штабе. Читайте также: В больницы Псковской области за сутки попали 28 человек с COVID-19

15:40 31.03.2022 В Новосибирской области по данным на сегодня, 31 марта, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 1045 пациентов, в том числе 40 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: В новосибирских стационарах из-за COVID-19 оказались десятки детей 15:46 31.03.2022 В Кемеровской области по данным на сегодня, 31 марта, на лечении находятся 6439 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации. Читайте также: В Кузбассе на лечении остаются ещё более 6 тыс. пациентов с коронавирусом

15:48 31.03.2022 Возобновление железнодорожного сообщения между Казахстаном и Узбекистаном, которое было запланировано на 1 апреля, откладывается из-за позиции казахстанской стороны. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба АО «Узбекские железные дороги». Читайте также: Казахстан отложил возобновление железнодорожного сообщения с Узбекистаном

15:56 31.03.2022 Говорить о новой волне пандемии коронавируса ещё рано. Об этом 31 марта заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, в целом на территории России заболеваемость COVID-19 снижается. При этом прогнозировать возникновение новой волны коронавируса пока преждевременно. Об этом: Депутат Госдумы: говорить о новой волне пандемии пока рано